Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:53

«Нефтехимик» победил «Адмирал» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У нижнекамского клуба дубль оформил Андрей Белозеров, еще по голу забили Егор Корбит и Никита Сетдиков. Три результативные передачи отдал Александр Дергачев.

У команды из Владивостока голами отметились Дмитрий Бучельников, Александр Шевченко и Павел Шэн.

«Нефтехимик» набрал 41 очко в 45 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 43 играх находится на 11-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Голы: Бучельников — 7 (Шевченко), 19:48 — 1:0. Шевченко — 8 (Бучельников), 21:01 — 2:0. Корбит — 1 (Ураков, Хлыстов), 22:20 — 2:1. Шэн — 6 (бол., Морозов, Гутик), 27:07 — 3:1. Сетдиков — 9 (бол., Дергачев, Ди), 34:28 — 3:2. Белозеров — 14 (Сетдиков, Дергачев), 46:48 — 3:3. Белозеров — 15 (Дергачев, Пастухов), 49:20 — 3:4.

Вратари: С. В. Иванов (58:19) — Долганов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (11+9+11) — 46 (10+23+13).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

29 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3708 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Нефтехимик
1
0
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Шулак: «Мой обмен из «Авангарда» в «Адмирал» ничего не поменял для меня»