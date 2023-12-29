«Нефтехимик» победил «Адмирал» в матче КХЛ

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У нижнекамского клуба дубль оформил Андрей Белозеров, еще по голу забили Егор Корбит и Никита Сетдиков. Три результативные передачи отдал Александр Дергачев.

У команды из Владивостока голами отметились Дмитрий Бучельников, Александр Шевченко и Павел Шэн.

«Нефтехимик» набрал 41 очко в 45 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 43 играх находится на 11-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Голы: Бучельников — 7 (Шевченко), 19:48 — 1:0. Шевченко — 8 (Бучельников), 21:01 — 2:0. Корбит — 1 (Ураков, Хлыстов), 22:20 — 2:1. Шэн — 6 (бол., Морозов, Гутик), 27:07 — 3:1. Сетдиков — 9 (бол., Дергачев, Ди), 34:28 — 3:2. Белозеров — 14 (Сетдиков, Дергачев), 46:48 — 3:3. Белозеров — 15 (Дергачев, Пастухов), 49:20 — 3:4.

Вратари: С. В. Иванов (58:19) — Долганов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (11+9+11) — 46 (10+23+13).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

29 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3708 зрителей.