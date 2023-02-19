«Адмирал» обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

СКА победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Таким образом, «Адмирал» обеспечил себе место в плей-офф КХЛ сезона-2022/23.

Команда из Владивостока занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 73 очка.

«Трактор», занимающий 10-е место, набрал 66 очков и должен провести еще три матча, так что потерял даже математические шансы догнать «Адмирал».

За последнее место в плей-офф от Востока ведут борьбу «Нефтехимик» (68 очков), 65 матчей) и «Амур (67 очков, 66 матчей).