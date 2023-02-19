0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:22

«Адмирал» обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

СКА победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Таким образом, «Адмирал» обеспечил себе место в плей-офф КХЛ сезона-2022/23.

Команда из Владивостока занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 73 очка.

«Трактор», занимающий 10-е место, набрал 66 очков и должен провести еще три матча, так что потерял даже математические шансы догнать «Адмирал».

За последнее место в плей-офф от Востока ведут борьбу «Нефтехимик» (68 очков), 65 матчей) и «Амур (67 очков, 66 матчей).

ХК Адмирал
ХК Амур
ХК Нефтехимик
ХК СКА
ХК Трактор
0
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» вновь победил «Амур», СКА выиграл у «Трактора» и другие матчи 19 февраля