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Сегодня, 11:46

«Адмирал» обменял Вербу в «Спартак» на Сидлярова

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккейный клуб «Спартак» оформил сделку по обмену нападающего Дмитрия Сидлярова на форварда Марка Вербу с «Адмиралом», сообщает пресс-служба красно-белых.

В прошлом сезоне 24-летний Верба стал одним из лучших в КХЛ по количеству силовых приемов (147). В текущем сезоне провел 19 матчей за «Адмирал», в которых заработал показатель полезности «-3», а также 25 минут штрафа. Команда из Владивостока занимает 4-е место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ.

В активе 27-летнего Сидлярова 3 матча за «Спартак» без набранных очков и показатель полезности «-2». Московская команда занимает 6-е место в западном дивизионе.

Источник: https://t.me/hc_spartak/8597
Дмитрий Сидляров
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Спартак (Москва)
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