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Сегодня, 14:50

«Адмирал» обыграл «Локомотив» и прервал серию поражений

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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«Адмирал» победил «Локомотив» со счетом 5:2 в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Владивостокцы забросили три шайбы в первом периоде, после чего был заменен вратарь ярославцев Даниил Исаев.

По голу у «Адмирала» забили Никита Аноховский, Даниил Гутик, Прохор Корбит, Максим Чудинов и Денис Голубев. У «Локомотива» забили Сергей Андронов и Павел Красовский. 18-летний форвард ярославцев Даниил Бут отметился 2 результативными передачами.
Этой победой «Адмирал» прервал серию поражений из 4 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)

Голы: Аноховский — 2 (Бучельников, Шевченко), 14:58 — 1:0. Гутик — 7 (бол., Соловьев), 17:30 — 2:0. Корбит — 6 (бол., Соловьев, Шевченко), 19:08 — 3:0. Чудинов — 2 (бол., Соловьев), 34:43 — 4:0. Голубев — 1 (мен., п.в.), 38:19 — 5:0. Андронов — 3 (А.С. Волков, Бут), 44:24 — 5:1. Красковский — 6 (бол., Бут, Никулин), 54:35 — 5:2.

Вратари: С.В. Иванов — Исаев (Бочаров, 19:08, 37:43 — 38:19).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (12+8+4) — 51 (10+16+25).

Судьи: Морозов, Сергеев.

8 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Локомотив (Ярославль)
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