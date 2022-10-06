Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:55

«Адмирал» победил «Локомотив» в серии буллитов

Иван Шитик
Корреспондент

«Адмирал» на своем льду принимал «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча закончилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились нападающий Артем Гареев и форвард Либор Шулак. За «Локо» забивали нападающий Максим Березкин и защитник Алексей Елесин.

Исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Адмирала».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Березкин — 1 (Алексеев), 17:54 — 0:1. Гареев — 2 (Чебыкин), 31:32 — 1:1. Шулак — 5 (Уильямс, Файзуллин), 37:56 — 2:1. Елесин — 2 (Алексеев, Иванов), 44:30 — 2:2.

Победный буллит: Чебыкин.

Вратари: Серебряков — Бочаров.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 21 (10+6+4+1) — 34 (8+6+18+2).

Судьи: Бондарь, Раводин.

6 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 2087 зрителей.

ХК Адмирал
ХК Локомотив (Ярославль)
2
0
Читайте также
Канадский клуб подло кинул Буре. Из-за жадности потерял лучшего игрока в своей истории
Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Вайсфельд: «Даже если бы все было решено, хоть один нормальный человек об этом бы рассказал?»

«Авангард» и старший тренер Олег Микульчик расторгли контракт