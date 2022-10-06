«Адмирал» победил «Локомотив» в серии буллитов

«Адмирал» на своем льду принимал «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча закончилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились нападающий Артем Гареев и форвард Либор Шулак. За «Локо» забивали нападающий Максим Березкин и защитник Алексей Елесин.

Исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Адмирала».

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«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Березкин — 1 (Алексеев), 17:54 — 0:1. Гареев — 2 (Чебыкин), 31:32 — 1:1. Шулак — 5 (Уильямс, Файзуллин), 37:56 — 2:1. Елесин — 2 (Алексеев, Иванов), 44:30 — 2:2.

Победный буллит: Чебыкин.

Вратари: Серебряков — Бочаров.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 21 (10+6+4+1) — 34 (8+6+18+2).

Судьи: Бондарь, Раводин.

6 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 2087 зрителей.