«Адмирал» потроллил Ротенберга после домашней победы над СКА

«Адмирал» после победы над СКА опубликовал в своем Telegram-канале видео с голами в ворота петербургской команды.

Ролик сопровождается комментариями главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга, которые были взяты с пресс-конференции по итогам матча FONBET Чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком» (5:2). Во время общения с журналистами специалист раскритиковал поведение болельщиков красно-белых.

«Хайлайты, которые нужно смотреть со звуком», — подписал «Адмирал» видео.

В четверг, 28 ноября, «Адмирал» на своем льду обыграл СКА в серии буллитов (3:2). После этого матча команда из Владивостока с 33 очками занимает шестое место в Восточной конференции, СКА с 40 очками идет на четвертой строчке «Запада».