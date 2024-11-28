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Сегодня, 17:30

«Адмирал» потроллил Ротенберга после домашней победы над СКА

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Адмирал» после победы над СКА опубликовал в своем Telegram-канале видео с голами в ворота петербургской команды.

Ролик сопровождается комментариями главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга, которые были взяты с пресс-конференции по итогам матча FONBET Чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком» (5:2). Во время общения с журналистами специалист раскритиковал поведение болельщиков красно-белых.

«Хайлайты, которые нужно смотреть со звуком», — подписал «Адмирал» видео.

В четверг, 28 ноября, «Адмирал» на своем льду обыграл СКА в серии буллитов (3:2). После этого матча команда из Владивостока с 33 очками занимает шестое место в Восточной конференции, СКА с 40 очками идет на четвертой строчке «Запада».

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК СКА
Роман Ротенберг

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