«Адмирал» расторг контракт с нападающим Орлович-Грудковым

Сегодня, 11:05
«Адмирал» объявил о расторжении контракта с нападающим команды Денисом Орлович-Грудковым.
28-летний хоккеист подписал контракт с владивостокским клубом в мае нынешнего года. Таким образом, нападающий не успел провести за команду ни одного официального матча.
Ранее в КХЛ Орлович-Грудков защищал цвета «Амура», СКА, «Сочи», «Витязя», «Лады» и «Салавата Юлаева».
В сезоне-2023/24 форвард провел 13 матчей за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись тремя голевыми передачами. В розыгрыше Кубка Гагарина он провел пять встреч.