«Адмирал» разгромил «Сочи» и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open

Сегодня, 21:47
«Адмирал» разгромил «Сочи» со счетом 5:0 на турнире Sochi Hockey Open.
У гостей отличились Максим Чудинов, Николай Чебыкин, Руслан Ибатуллин, Дмитрий Сидляров и Тайлер Граовац.
«Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open. 8 августа команда сыграет с «Авангардом».
Хоккей
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Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Голы: Чудинов — 1 (Горшков, Берлев), 17:49 — 0:1. Чебыкин — 1 (Берлев, Хомченко), 18:47 — 0:2. Ибатуллин — 1 (Метальников, Колмыков), 35:08 — 0:3. Сидляров — 1 (Паутов, Шэн), 42:02 — 0:4. Граовац — 1, 59:05 — 0:5.
Вратари: Третьяк — Хомченко.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (9+17+5) — 35 (18+11+6).
Судьи: Беляев, Оленин.
7 августа. Сочи. Шайба.