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Сегодня, 14:43

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии

Виталий Косик
Корреспондент
Хоккеисты «Салавата Юлаева».
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Адмирал» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ — 1:0.

В составе гостей отличился защитник Григорий Панин, который забросил шайбу на 15-й минуте третьего периода.

Таким образом, счет в серии становится ничейным — 2-2. Следующая встреча состоится 9 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Панин — 1 (Башкиров, Дроздов), 54:08 — 0:1.

Вратари: Серебряков (59:13) — Ежов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 19 (4+10+5) — 31 (14+5+12).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

7 марта. Владивосток. Фетисов Арена.

Счет в серии: 2-2.

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