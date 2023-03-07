«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии

Сегодня, 14:43
«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Адмирал» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ — 1:0.
В составе гостей отличился защитник Григорий Панин, который забросил шайбу на 15-й минуте третьего периода.
Таким образом, счет в серии становится ничейным — 2-2. Следующая встреча состоится 9 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Панин — 1 (Башкиров, Дроздов), 54:08 — 0:1.
Вратари: Серебряков (59:13) — Ежов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 19 (4+10+5) — 31 (14+5+12).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
7 марта. Владивосток. Фетисов Арена.
Счет в серии: 2-2.