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Сегодня, 12:18

«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в следующую стадию плей-офф КХЛ

Виктория Кравченко
Игроки ХК «Адмирал».
Фото ХК «Адмирал»
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«Адмирал» дома обыграл «Салават Юлаев» (3:2) в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

В составе победителей голами отметились Иван Емец, Павел Шэн и Антон Берлев. У гостей дубль оформил Александр Хмелевский.

«Адмирал» выиграл серию со счетом 4-2. Клуб из Владивостока впервые в истории вышел в полуфинал Восточной конференции.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Хмелевский — 3 (бол.), 16:37 — 0:1. Шэн — 1, 29:41 — 1:1. Емец — 1, 33:11 — 2:1. Хмелевский — 4 (Башкиров), 45:57 — 2:2. Берлев — 2 (Емец), 57:21 — 3:2.

Вратари: Серебряков (8:14 — 8:36) — Ежов (4:13 — 4:15, 58:31).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (13+17+7) — 24 (9+4+11).

Судьи: Беляев, Кулаков.

11 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 5858 зрителей.

Счет в серии: 4-2.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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