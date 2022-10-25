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Сегодня, 14:59

«Северсталь» по буллитам проиграла «Адмиралу»

Виктория Кравченко
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«Адмирал» по буллитам обыграл «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1.

У хозяев отличился Либор Шулак, у гостей — Игорь Гераськин. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты дальневосточной команды (2:0).

«Адмирал» с 23 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Северсталь» потерпела 4-е поражение подряд и с 23 баллами располагается на 8-й строчке «Запада».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шулак — 6 (Криштоф, Уильямс), 28:23 — 1:0. Гераськин — 4 (Хабаров), 52:39 — 1:1.

Победный буллит: Шулак.

Вратари: Серебряков — Шугаев.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 32 (14+8+10+0) — 38 (8+18+10+2).

Судьи: Белов, Оскирко.

25 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 2656 зрителей.

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