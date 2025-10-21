Видео
21 октября, 09:45

«Адмирал» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Адмирал» и «Северсталь» сыграют в чемпионате КХЛ 21 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», Telegram

«Адмирал» и «Северсталь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 21 октября. Начало игры на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке — в 12.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Северсталь

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Владивостока трансляцию игры также ведет местный канал «ОТВ Приморье».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Адмирал» — «Северсталь» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Адмирал» провел 13 игр, набрал 15 очков и занимает девятое место место на «Востоке». У «Северстали» — 16 игр, 20 очков и четвертая строчка в Западной конференции.

Матч «Адмирал» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Telegram Дзен Max
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Северсталь
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя