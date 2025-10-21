«Северсталь» обыграла «Адмирал» и одержала пятую победу подряд

21 октября, 14:42
«Северсталь» на выезде обыграла «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У череповецкой команды 2 очка набрал Давид Думбадзе (1+1), также шайбы забросили Николай Чебыкин, Никита Камалов и Иван Пошивалов. У хозяев единственный гол на счету Дмитрия Завгороднего.
«Северсталь» с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» с 15 очками — на последней, 9-й строчке «Востока».
Adiоs Amigos R
Жаль сухарь сбили на последней секунде...
21.10.2025
UDJ
Козырев теперь пытается выстроить и игру в обороне. Северсталь - одна из тех, кто не много пропускает. А еще традиционно, кто почти не играет овертаймы
21.10.2025