«Северсталь» обыграла «Адмирал» и одержала пятую победу подряд

«Северсталь» с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» с 15 очками — на последней, 9-й строчке «Востока».

У череповецкой команды 2 очка набрал Давид Думбадзе (1+1), также шайбы забросили Николай Чебыкин, Никита Камалов и Иван Пошивалов. У хозяев единственный гол на счету Дмитрия Завгороднего.

UDJ

Козырев теперь пытается выстроить и игру в обороне. Северсталь - одна из тех, кто не много пропускает. А еще традиционно, кто почти не играет овертаймы

21.10.2025