21 октября, 14:42

«Северсталь» обыграла «Адмирал» и одержала пятую победу подряд

Сергей Ярошенко

«Северсталь» на выезде обыграла «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У череповецкой команды 2 очка набрал Давид Думбадзе (1+1), также шайбы забросили Николай Чебыкин, Никита Камалов и Иван Пошивалов. У хозяев единственный гол на счету Дмитрия Завгороднего.

«Северсталь» с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» с 15 очками — на последней, 9-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Северсталь
2

  • Adiоs Amigos R

    Жаль сухарь сбили на последней секунде...

    21.10.2025

  • UDJ

    Козырев теперь пытается выстроить и игру в обороне. Северсталь - одна из тех, кто не много пропускает. А еще традиционно, кто почти не играет овертаймы

    21.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Адмирал
    ХК Северсталь
