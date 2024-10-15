«Адмирал» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» в гостях одержала победу над «Адмиралом» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:5 ОТ.

«Северсталь» с 18 очками после 16 игр занимает четвертое место в таблице «Запада». «Адмирал» (15 баллов за 14 матчей) идет седьмым на «Востоке».