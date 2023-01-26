«Сибирь» по буллитам обыграла «Адмирал»

Сегодня, 15:04
«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сибири» (2:3 Б). Решающий бросок исполнил нападающий Александр Шаров.
Хозяева потерпели пятое поражение подряд.
«Сибирь» (72) очка лидирует в Восточной конференции, «Адмирал» (61 очко) занимает седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Спиридонов — 1 (Голубев, Овчинников), 23:13 — 0:1. Бек — 13 (бол., Пьянов, Мерфи), 30:23 — 0:2. Шулак — 11, 45:57 — 1:2. Чебыкин — 8 (Шулак), 54:03 — 2:2.
Победный буллит: Шаров.
Вратари: Серебряков — Костин.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 36 (10+11+10+5) — 28 (7+13+7+1).
Судьи: Лаврентьев, Соин.
26 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2505 зрителей.