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Сегодня, 12:17

«Адмирал» обыграл «Сибирь» и прервал серию поражений из семи матчей

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Форвард «Адмирала» Клифф Пу в матче против «Сибири».
Фото ХК «Адмирал»
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«Адмирал» на своем льду победил «Сибирь» со счетом 5:2 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

По два очка у хозяев набрали нападающие Антон Берлев (2+0), Никита Аноховский и Клифф Пу (по 0+2).

Для владивостокцев эта победа стала первой с 26 декабря 2023 года. «Адмирал» прервал серию из семи поражений кряду, причем пять раз команда уступала в основное время.

Для «Сибири» это третья неудача в пяти последних матчах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» — «Сибирь» — 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Голы: Берлев — 5 (Горшков, Янчевский), 30:56 — 1:0. Берлев — 6 (бол., Завгородний, Аноховский), 37:47 — 2:0. Шевченко — 10 (Аноховский), 40:36 — 3:0. Корбит — 7 (бол., Гутик, Пу), 43:05 — 4:0. Андреофф — 19 (бол., Бек, Мерфи), 50:01 — 4:1. Петьков — 3 (Паутов, Пу), 50:38 — 5:1. Мерфи — 4 (Андреофф, И. Климович), 57:10 — 5:2.

Нереализованный буллит: Горшков (Адмирал), 57:58.

Вратари: Демченко — Костин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (12+17+8) — 23 (6+7+10).

Судьи: Акузовский, Овчинников.

14 января. Владивосток. Фетисов Арена. 4025 зрителей.

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ХК Адмирал
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