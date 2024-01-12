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Сегодня, 14:41

Дубль Михеева помог «Сибири» победить «Адмирал»

Руслан Минаев
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«Сибирь» на выезде обыграла «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей дубль оформил Артем Михеев. 2 (1+1) очка на счету Энди Андреоффа. У хозяев голом и передачей отметился Никита Аноховский.

«Сибирь» набрала 55 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Адмирал» потерпел 7-е поражение подряд. Команда из Владивостока (39) замыкает таблицу «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Аноховский — 5 (буллит), 4:58 — 1:0. Михеев — 9 (Шашков, Коротков), 6:12 — 1:1. Ефремов — 3 (Андреофф, Аланов), 8:10 — 1:2. Ибатуллин — 2 (Аноховский, Бучельников), 20:42 — 2:2. Андреофф — 18 (бол., Белоусов, Бутузов), 31:54 — 2:3. Михеев — 10 (мен.), 43:38 — 2:4.

Вратари: С.В. Иванов (58:59) — Костин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (8+14+17) — 41 (18+15+8).

Судьи: Акузовский, Овчинников.

12 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2777 зрителей.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
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