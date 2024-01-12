Дубль Михеева помог «Сибири» победить «Адмирал»

Сегодня, 14:41
«Сибирь» на выезде обыграла «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У гостей дубль оформил Артем Михеев. 2 (1+1) очка на счету Энди Андреоффа. У хозяев голом и передачей отметился Никита Аноховский.
«Сибирь» набрала 55 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Адмирал» потерпел 7-е поражение подряд. Команда из Владивостока (39) замыкает таблицу «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Аноховский — 5 (буллит), 4:58 — 1:0. Михеев — 9 (Шашков, Коротков), 6:12 — 1:1. Ефремов — 3 (Андреофф, Аланов), 8:10 — 1:2. Ибатуллин — 2 (Аноховский, Бучельников), 20:42 — 2:2. Андреофф — 18 (бол., Белоусов, Бутузов), 31:54 — 2:3. Михеев — 10 (мен.), 43:38 — 2:4.
Вратари: С.В. Иванов (58:59) — Костин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 39 (8+14+17) — 41 (18+15+8).
Судьи: Акузовский, Овчинников.
12 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2777 зрителей.