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Сегодня, 13:43

«Сибирь» победила «Адмирал» в овертайме

Руслан Минаев
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«Сибирь» на выезде обыграла «Адмирал» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей дубль оформил Алексей Яковлев, забросив победную шайбу. У хозяев 2 (1+1) очка на счету Джека Родуолда.

Матч переносили на 1 час 15 минут из-за отключения света на «Фетисов Арене».

«Сибирь» набрала 52 очка и занимает 7-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 52 очками — на 8-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Основин — 7 (Родуолд), 11:35 — 1:0. Яковлев — 5 (Широков, Рассказов), 12:58 — 1:1. Рукавишников — 1 (Гоголев, Пьянов), 14:06 — 1:2. Родуолд — 13 (Муранов, Солянников), 14:18 — 2:2. Андреофф — 14 (буллит), 16:01 — 2:3. Сошников — 16 (Петухов), 57:11 — 3:3. Яковлев — 6, 62:42 — 3:4.

Вратари: Мишуров (Коновалов, 14:06) — Костин.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 44 (23+8+13+0) — 32 (11+6+12+3).

Судьи: Метальников, Оскирко.

2 февраля. Владивосток. Фетисов Арена.

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
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