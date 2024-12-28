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Сегодня, 14:40

«Сибирь» обыграла «Адмирал» и одержала третью победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» дома проиграл «Сибири» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:1. Встреча прошла на «Фетисов-Арене».

Единственный гол в матче забил Максим Карпов.

«Сибирь» одержала третью победу подряд и занимает девятое место в Восточной конференции (35 очков в 37 матчах).

«Адмирал» продлил серию без побед до четырех матчей. Команда располагается на 6-й строчке с 42 баллами в 41 игре.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Карпов — 5 (Рассказов, Мартынов), 14:49 — 0:1.

Вратари: Мишуров (58:30) — Костин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (7+11+15) — 11 (6+3+2).

Судьи: Наумов, Соин.

28 декабря. Владивосток. Фетисов Арена.

Источник: Таблица КХЛ
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