Видеотрансляция игры КХЛ «Адмирал» — «Сибирь» в Кинопоиске начнется в 12.15 мск

12 января «Адмирал» дома во Владивостоке на территории «Фетисов Арена» примет «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Адмирал» — «Сибирь» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 12.15 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Сибирь» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» под руководством Леонида Тамбиева набрал 39 очков за 48 матчей, занимая последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» тренера Сергея Кривокрасова находится на восьмой строчке с 53 баллами на «Востоке».

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