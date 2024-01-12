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Сегодня, 11:30

«Адмирал» — «Сибирь»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Видеотрансляция игры КХЛ «Адмирал» — «Сибирь» в Кинопоиске начнется в 12.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Даниил Гутик.
Даниил Гутик.
Фото ХК «Адмирал»
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12 января «Адмирал» дома во Владивостоке на территории «Фетисов Арена» примет «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Адмирал» — «Сибирь» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 12.15 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Сибирь» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» под руководством Леонида Тамбиева набрал 39 очков за 48 матчей, занимая последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» тренера Сергея Кривокрасова находится на восьмой строчке с 53 баллами на «Востоке».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
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