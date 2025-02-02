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«Адмирал» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Адмирал» и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 2 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», Telegram
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«Адмирал» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 февраля. Игра на «Фетисов Арене» во Владивостоке начнется в 10.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд игру покажут владивостокский канал «ОТВ Приморье» и новосибирский канал «ОТС».

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Сибирь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этим матчем в регулярном чемпионате-2024/25 «Адмирал» уступил «Авангарду» (1:4) и с 51 очком расположился на шестом месте в Восточной конференции после 50 игр. «Сибирь» в прошлое воскресенье уступила «Барысу» (3:4 ОТ), новосибирцы после 49 игр занимали восьмое место с 50 очками.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
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