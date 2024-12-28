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Сегодня, 11:15

«Адмирал» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Адмирал» сыграет с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ 28 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Мартынов (ХК «Сибирь»).
Фото ХК «Сибирь»
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«Адмирал» сыграет с «Сибирью» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 28 декабря. Матч состоится на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Адмирал» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Владивостока смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начало эфира — 19.20 по местному времени. Для жителей Новосибирска трансляция будет на телеканале ОТС. Начнется эфир в 16.20 по местному времени.

Команда Леонида Тамбиева в 40-ка матчах набрала 42 очка и занимает шестое место в Восточной конференции. Клуб из Новосибирска с 33-мя очками в 36-ти играх располагается на девятой строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
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