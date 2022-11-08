Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:49

«Адмирал» обыграл СКА и прервал 9-матчевую беспроигрышную серию питерцев

Иван Торопцев
Корреспондент
Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»
Telegram Новости

«Адмирал» обыграл СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе хозяев отличились Дмитрий Саюстов, Иван Емец и Рудольф Червены (в пустые ворота). Единственную шайбу гостей забросил Никита Гусев.

«Адмирал» прервал 9-матчевую беспроигрышную серию СКА. Команда из Владивостока поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 28 матчах.

СКА сохраняет лидерство в таблице Западной конференции с 51 очком в 28 матчах. Команда Романа Ротенберга потерпела третье поражение в сезоне-2022/23.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Саюстов — 1 (Гареев), 16:22 — 1:0. Емец — 2 (А.А. Шевченко, Шэн), 36:23 — 2:0. Гусев — 2 (Пыленков, Педан), 53:32 — 2:1. Червены — 7 (п.в., Елисеев, Криштоф), 58:43 — 3:1.

Вратари: Серебряков — Самонов (49:13 — 50:03, 56:34 — 58:43, 58:58).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (9+12+8) — 47 (18+9+20).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

8 ноября. Владивосток. «Фетисов Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК СКА
1
7
Читайте также
Как сногсшибательная внешность разрушила карьеру американской легкоатлетки: «Это унизительно»
В клубе КХЛ беда с вратарями. Трое сломались, в ворота пришлось встать тренеру
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Московское «Динамо» проиграло «Амуру» на выезде

КХЛ, 8 ноября: «Ак Барс» против «Нефтехимика», СКА уступил «Адмиралу» и другие матчи