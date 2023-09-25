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Сегодня, 10:30

«Адмирал» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ

«Адмирал» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 25 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Адмирал» примет СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime, также можно следить за игрой на официальном сайте КХЛ. Матч «Адмирал» — СКА будет доступен на сервисе Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Жители Владивостока и Приморского края смогут следить за игрой своей команды в прямом эфире на телеканале «ОТВ Приморье». Начало трансляции — в 19.20 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК СКА
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