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Сегодня, 10:00

«Адмирал» — СКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Адмирал» и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 28 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», Telegram
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«Адмирал» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 28 ноября. Матч пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Адмирал» — СКА покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Владивостока могут смотреть встречу на канале «ОТВ Приморье».

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — СКА отслеживайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Адмирал» в 31 игре набрал 31 очко, предыдущим соперником «моряков» был «Амур» (5:3). У питерских армейцев — 30 игр и 39 очков, неделю назад перед дальневосточным выездом СКА обыграл «Торпедо» (4:1).

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