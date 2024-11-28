«Адмирал» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 28 ноября. Матч пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Адмирал» — СКА покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Владивостока могут смотреть встречу на канале «ОТВ Приморье».

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — СКА отслеживайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Адмирал» в 31 игре набрал 31 очко, предыдущим соперником «моряков» был «Амур» (5:3). У питерских армейцев — 30 игр и 39 очков, неделю назад перед дальневосточным выездом СКА обыграл «Торпедо» (4:1).