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КХЛ

Сегодня, 15:07

«Сочи» на выезде обыграл «Адмирал»

Руслан Минаев

«Сочи» в гостях обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе южан отметились Артем Николаев, Никита Феоктистов, Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян.

У клуба из Владивостока дубль на свой счет записал Данил Файзуллин.

«Сочи», несмотря на победу, все еще занимает последнее место в Западной конференции КХЛ с 8 очками.

«Адмирал» с 12 очками располагается на 7-й строчке Востока.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Николаев — 3 (бол., Точицкий, Зоркин), 5:41 — 0:1. Феоктистов — 2, 10:10 — 0:2. Файзуллин — 1 (Грачев, Гареев), 22:42 — 1:2. Попугаев — 5 (Алтыбармакян, Гормли), 34:54 — 1:3. Файзуллин — 2 (Шулак, Уильямс), 38:53 — 2:3. Алтыбармакян — 1 (Морроу), 55:56 — 2:4.

Вратари: Серебряков (58:21 — 59:59) — Мельничук.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (6+12+12) — 25 (14+5+6).

Судьи: Бондарь, Раводин.

4 октября. Владивосток. Фетисов Арена.

КХЛ
ХК Адмирал
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