«Адмирал» сыграет с «Сочи» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 30 ноября. Матч состоится на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 10.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Адмирал» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Владивостока смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начнется эфир в 16.50 по местному времени.

«Адмирал» набрал 33 очка и занимает шестое место в Восточной конференции. «Сочи» с 25-ю очками располагается на 11-й строчке на Западе.

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