Буллит Цыплакова принес «Спартаку» победу над «Адмиралом»

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Спартаку» (1:2 Б).

Команды обменялись шайбами в третьем периоде. В серии буллитов победным стал бросок нападающего красно-белых Максима Цыплакова.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Вароне — 3 (Орлов, Заседа), 54:30 — 0:1. Криштоф — 5 (Уильямс), 57:40 — 1:1.

Победный буллит: Цыплаков.

Вратари: Серебряков (Лазушин, 54:30, Серебряков, 54:37) — Рибар.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (10+9+7+3) — 22 (5+9+5+3).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

21 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 4254 зрителя