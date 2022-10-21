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КХЛ

Сегодня, 15:01

Буллит Цыплакова принес «Спартаку» победу над «Адмиралом»

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Спартаку» (1:2 Б).

Команды обменялись шайбами в третьем периоде. В серии буллитов победным стал бросок нападающего красно-белых Максима Цыплакова.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Вароне — 3 (Орлов, Заседа), 54:30 — 0:1. Криштоф — 5 (Уильямс), 57:40 — 1:1.

Победный буллит: Цыплаков.

Вратари: Серебряков (Лазушин, 54:30, Серебряков, 54:37) — Рибар.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (10+9+7+3) — 22 (5+9+5+3).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

21 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 4254 зрителя

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Спартак (Москва)
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КХЛ: «Спартак» обыграл «Адмирал», ЦСКА — «Автомобилист» и другие матчи 21 октября