«Адмирал» в овертайме обыграл «Спартак»

Сегодня, 14:50
«Адмирал» дома победил «Спартак» в матче FONBET емпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Георгий Солянников.
Также у хозяев отличились Егор Петухов, Иван Муранов и Кирилл Петьков.
У красно-белых заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин, Андрей Миронов и Адам Ружичка. Михаил Мальцев отдал две голевые передачи.
«Адмирал» (19 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (25) идет вторым на «Западе».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Голдобин — 5 (Мальцев), 0:42 — 0:1. Миронов — 4 (бол., Локтионов, Порядин), 8:39 — 0:2. Ружичка — 10 (бол., Мальцев, Пашин), 27:36 — 0:3. Петухов — 9 (бол., Гутик, Сошников), 30:27 — 1:3. Муранов — 2 (Фьоре), 30:47 — 2:3. Петьков — 2 (Родуолд, Шулак), 55:48 — 3:3. Солянников — 2 (бол.), 61:17 — 4:3.
Вратари: Мишуров — Рибар.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 43 (12+16+12+3) — 36 (17+10+9+0).
Судьи: Белов, Оскирко.
21 октября. Владивосток. Фетисов Арена.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|5
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|6
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|7
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|И
|О
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|18
|18
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|18
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|18
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|17
|11
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|18
|10
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|9
|
|
Петухов Егор
Адмирал
|17
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|17
|9
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|18
|9
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12