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Сегодня, 14:50

«Адмирал» в овертайме обыграл «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Адмирал» дома победил «Спартак» в матче FONBET емпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Георгий Солянников.

Также у хозяев отличились Егор Петухов, Иван Муранов и Кирилл Петьков.

У красно-белых заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин, Андрей Миронов и Адам Ружичка. Михаил Мальцев отдал две голевые передачи.

«Адмирал» (19 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (25) идет вторым на «Западе».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Голдобин — 5 (Мальцев), 0:42 — 0:1. Миронов — 4 (бол., Локтионов, Порядин), 8:39 — 0:2. Ружичка — 10 (бол., Мальцев, Пашин), 27:36 — 0:3. Петухов — 9 (бол., Гутик, Сошников), 30:27 — 1:3. Муранов — 2 (Фьоре), 30:47 — 2:3. Петьков — 2 (Родуолд, Шулак), 55:48 — 3:3. Солянников — 2 (бол.), 61:17 — 4:3.

Вратари: Мишуров — Рибар.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 43 (12+16+12+3) — 36 (17+10+9+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

21 октября. Владивосток. Фетисов Арена.

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