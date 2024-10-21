«Адмирал» и «Спартак» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 20 октября

«Адмирал» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 21 октября. Матч пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание — в 12.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также каналы «КХЛ», «КХЛ Prime», официальный сайт лиги и владивостокский канал «ОТВ Приморье» (для жителей этого региона).

За ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Спартак» можно следить в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Адмирал» в 16 матчах набрал 17 очков, «Спартак» — 24 очка в 17 играх.

Матч «Адмирал» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс