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Сегодня, 14:43

«Торпедо» на выезде обыграло «Адмирал» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» на домашнем льду проиграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3. Встреча прошла во Владивостоке на «Фетисов-Арене».

Гола в составе нижегородского клуба забили Максим Летунов, Владислав Фирстов и Николай Коваленко. У Летунова также на счету результативная передача.

«Торпедо» набрало 38 очков в 29 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Адмирал» находится на 12-й строчке «Востока» (18 очков в 26 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Летунов — 14 (Коваленко, Сизов), 4:27 — 0:1. Фирстов — 9 (Силаев, Летунов), 22:36 — 0:2. Коваленко — 7 (п.в., Летунов), 59:54 — 0:3.

Вратари: С.В. Иванов (58:29 — 59:54) — Гуска.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (6+10+8) — 34 (11+11+12).

Судьи: Кочетов, Сидоренко.

10 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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