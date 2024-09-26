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Сегодня, 14:55

Дубль Воронина принес «Торпедо» победу над «Адмиралом»

Алина Савинова
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«Торпедо» на выезде победило «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

У нижегородской команды дубль оформил Кирилл Воронин и еще по голу забили Дмитрий Бреус и Никита Артамонов. За клуб из Владивостока шайбы забросили Егор Петухов и Даниил Гутик.

«Торпедо» набрало 9 очков за 10 матчей и поднялось на шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» прервал четырехматчевую победную серию и с 11 очками после 8 игр располагается на четвертом месте на «Востоке».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Петухов — 6 (бол., Шэн, Гутик), 4:55 — 1:0. Гутик — 2 (Старков), 20:29 — 2:0. Воронин — 2 (Мисников), 32:20 — 2:1. Воронин — 3 (мен., Летунов), 36:08 — 2:2. Бреус — 1 (Кагарлицкий, Абрамов), 52:28 — 2:3. Артамонов — 4 (Фирстов, Силаев), 54:44 — 2:4.

Вратари: Мишуров — Кульбаков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (6+13+9) — 28 (15+10+3).

Судьи: Васильев, Гашилов.

26 сентября. Владивосток. Фетисов Арена. 5537 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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