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«Адмирал» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Адмирал» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 26 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Богдан Конюшков (ХК «Торпедо»).
Фото ХК «Торпедо»
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«Адмирал» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 26 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Адмирал» — «Торпедо» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 12.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Владивостока смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начало эфира — в 19.20 по местному времени.

Клуб из Владивостока набрал 11 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Команда Игоря Ларионова с 7 баллами располагается на восьмой строчке на «Западе».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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