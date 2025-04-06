«Адмирал» сыграет с «Трактором» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 6 апреля. Игра состоится на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке и начнется в 10.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Адмирал» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Владивостока смогут посмотреть игру своей команды на канале «ОТВ Приморье». Начнется эфир в 16.50 по местному времени.

Счет в серии — 3-2 в пользу челябинской команды. Если понадобится седьмой матч, то он состоится 8 апреля.

Матч «Адмирал» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс