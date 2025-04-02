Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

2 апреля, 15:08

«Трактор» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото ХК «Трактор»
Telegram Дзен

«Трактор» на выезде победил «Адмирал» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 7:3. Игра прошла на стадионе «Фетисов-Арена».

Форвард челябинского клуба Максим Шабанов оформил дубль и отдал три голевые передачи в матче. Также за «Трактор» забивали Григорий Дронов, у которого еще два результативных паса, Чарльз Робинсон, Артем Блажиевский, Андрей Светлаков и Владимир Ткачев. Стивен Кэмпфер записал на свой счет три результативные передачи, Василий Глотов набрал 2 (0+2) очка.

У «Адмирала» шайбы забросили Либор Шулак, Аркадий Шестаков и Иван Муранов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч пройдет 4 апреля в Челябинске.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 3:7 (3:1, 0:4, 0:2)

Голы: Шулак — 2 (Шестаков), 7:42 — 1:0. Шестаков — 2 (Сошников, Петухов), 11:39 — 2:0. Дронов — 1 (бол., Шабанов, Кадейкин), 12:54 — 2:1. Муранов — 1 (Основин), 15:25 — 3:1. Шабанов — 1 (Ткачев, Кэмпфер), 20:36 — 3:2. Робинсон — 2 (Глотов, Дронов), 27:00 — 3:3. Блажиевский — 3 (Шабанов, Глотов), 34:25 — 3:4. Светлаков — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 38:39 — 3:5. Шабанов — 2 (Кэмпфер), 40:37 — 3:6. Ткачев — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 59:06 — 3:7.

Вратари: Мишуров (Коновалов, 40:00) — Фукале.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 35 (13+7+15) — 34 (10+14+10).

Судьи: Гофман, Кочетов.

2 апреля. Владивосток. Фетисов Арена. 5680 зрителей.

Счет в серии: 2-2

28
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Нападающий СКА Плотников — о вылете из Кубка Гагарина: «Малейшая потеря концентрации в последней игре привела к этому»
Без миллиардов и Кубка, а теперь и контракта. Кузнецов больше не игрок СКА
«Автомобилист» выразил недовольство судейством после вылета из плей-офф. Оправдание выглядит нелепо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя