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Сегодня, 12:23

«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Трактора»

Алина Савинова
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«Адмирал» на своем льду победил «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

За хозяев в основное время голы забили Никита Сошников, Егор Петухов и Джек Родуолд, на счету которого также заброшенная шайба в овертайме. У гостей отличились Владимир Ткачев, Семен Дер-Аргучинцев и Сергей Телегин.

«Трактор» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 24 игр. «Адмирал» набрал 28 очков за 25 матчей и занимает четвертое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы: Сошников — 6 (бол., Завгородний), 15:25 — 1:0. Ткачев — 8 (Кэмпфер), 25:31 — 1:1. Петухов — 10 (Ручкин), 44:21 — 2:1. Дер-Аргучинцев — 4 (Кравцов, Светлаков), 51:14 — 2:2. Телегин — 3, 54:55 — 2:3. Родуолд — 9 (Завгородний, Фьоре), 55:26 — 3:3. Родуолд — 10 (бол., Шулак, Сошников), 61:22 — 4:3.

Вратари: Мишуров — Мыльников.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 30 (9+7+11+3) — 26 (8+9+9+0).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

9 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5315 зрителей.

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