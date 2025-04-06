«Трактор» обыграл «Адмирал» и вышел во второй раунд плей-офф

6 апреля, 12:22
«Трактор» в гостях обыграл «Адмирал» в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:0.
У гостей отличились Сергей Телегин и Владимир Ткачев.
Счет в серии стал 4-2 в пользу «Трактора». Челябинцы вышли во второй раунд плей-офф КХЛ.
Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Телегин — 1 (Блажиевский, Робинсон), 29:02 — 0:1. Ткачев — 2 (п.в., Дер-Аргучинцев), 59:18 — 0:2.
Вратари: Мишуров — Мыльников (Фукале, 12:36).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 43 (13+13+17) — 32 (12+11+9).
Судьи: Морозов, Сергеев.
6 апреля. Владивосток. Фетисов Арена. 5445 зрителей.
Счет в серии: 2-4.