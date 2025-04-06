«Трактор» обыграл «Адмирал» и вышел во второй раунд плей-офф

«Трактор» в гостях обыграл «Адмирал» в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:0. У гостей отличились Сергей Телегин и Владимир Ткачев. Счет в серии стал 4-2 в пользу «Трактора». Челябинцы вышли во второй раунд плей-офф КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Телегин — 1 (Блажиевский, Робинсон), 29:02 — 0:1. Ткачев — 2 (п.в., Дер-Аргучинцев), 59:18 — 0:2. Вратари: Мишуров — Мыльников (Фукале, 12:36). Штраф: 4 — 10. Броски: 43 (13+13+17) — 32 (12+11+9). Судьи: Морозов, Сергеев. 6 апреля. Владивосток. Фетисов Арена. 5445 зрителей. Счет в серии: 2-4.