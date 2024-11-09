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Сегодня, 09:10

«Адмирал» — «Трактор»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Адмирал» встретится с «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Адмирал» примет «Трактор» во Владивостоке.
Фото ХК «Адмирал», Telegram
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«Адмирал» примет «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 9 ноября. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание — в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также каналы «КХЛ Prime» и «ОТВ».

С основными событиями игры «Адмирал» — «Трактор» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд прошла 9 октября и завершилась победой челябинцев со счетом 2:0.

В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» набрал 34 очка в 23 играх, «Адмирал» — 26 в 24. Перел этой встречей «Адмирал» победил «Авангард» (3:2ОТ), а «Трактор» уступил «Локомотиву» (3:5).

Матч «Адмирал» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Адмирал
ХК Трактор

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