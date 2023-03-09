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КХЛ

Сегодня, 20:25

«Адмирал» установил рекорд плей-офф, забив два гола за 76 секунд

Кирилл Бурдаков
Статистик
Алесандр Шевченко.
Фото ХК &quot;Адмирал&quot;
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Всего 76 секунд понадобилось нападающим «Адмирала» Алесандру Шевченко и Данилу Файзуллину, чтобы забросить две шайбы в ворота Ильи Ежова из «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Приморцы установили рекорд Кубка Гагарина, выдав самый мощный старт в матче плей-офф. Предыдущее достижение было установлено 11 лет назад, когда питерские армейцы Петр Пруха и Федор Федоров огорчили ЦСКА дважды на 130 секунд.

В регулярных чемпионатах фиксировалось два более резвых старта. В 2009 году Алексей Угаров и Мэтт Эллисон из ХК МВД дважды забили «Северстали» к 55-й секунде, а в 2020-м Брэндон Козун и Шейн Принс оформили 2:0 в игре с «Сибирью» за 63 секунды.

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Минимальное время с начала матча, которое тратилось одной командой на два гола в плей-офф КХЛ:

Дата

Стадия

Команда

Матч

Время

Авторы голов

09.03.2023

Первый раунд

Адмирал

Салават Юлаев (г) — 4:3 ОТ

1.16

Александр Шевченко, Данил Файзуллин

01.03.2012

Первый раунд

СКА

ЦСКА (д) — 7:1

2.10

Петр Пруха, Федор Федоров

15.03.2012

Второй раунд

СКА

Атлант (д) — 7:1

2.26

Владимир Тарасенко, Петр Пруха

06.03.2020

Первый раунд

Динамо М

Спартак (г) — 4:5 ОТ

3.12

Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин

01.03.2019

Первый раунд

Салават Юлаев

Металлург Мг (д) — 5:1

3.20

Линус Умарк. Теему Хартикайнен

20.03.2010

Второй раунд

Салават Юлаев

Нефтехимик (д) — 6:2

3.49

Кирилл Кольцов, Владимир Антипов

08.04.2018

Финал конференции

СКА

ЦСКА (г) — 2:3 ОТ

4.09

Никита Гусев, Илья Ковальчук

14.03.2011

Второй раунд

Локомотив

Динамо Р (г) — 6:2

4.11

Павол Демитра, Александр Калянин
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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