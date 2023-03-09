«Адмирал» установил рекорд плей-офф, забив два гола за 76 секунд

Всего 76 секунд понадобилось нападающим «Адмирала» Алесандру Шевченко и Данилу Файзуллину, чтобы забросить две шайбы в ворота Ильи Ежова из «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Приморцы установили рекорд Кубка Гагарина, выдав самый мощный старт в матче плей-офф. Предыдущее достижение было установлено 11 лет назад, когда питерские армейцы Петр Пруха и Федор Федоров огорчили ЦСКА дважды на 130 секунд.

В регулярных чемпионатах фиксировалось два более резвых старта. В 2009 году Алексей Угаров и Мэтт Эллисон из ХК МВД дважды забили «Северстали» к 55-й секунде, а в 2020-м Брэндон Козун и Шейн Принс оформили 2:0 в игре с «Сибирью» за 63 секунды.

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Минимальное время с начала матча, которое тратилось одной командой на два гола в плей-офф КХЛ: