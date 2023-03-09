«Адмирал» установил рекорд плей-офф, забив два гола за 76 секунд

Сегодня, 20:25
Всего 76 секунд понадобилось нападающим «Адмирала» Алесандру Шевченко и Данилу Файзуллину, чтобы забросить две шайбы в ворота Ильи Ежова из «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.
Приморцы установили рекорд Кубка Гагарина, выдав самый мощный старт в матче плей-офф. Предыдущее достижение было установлено 11 лет назад, когда питерские армейцы Петр Пруха и Федор Федоров огорчили ЦСКА дважды на 130 секунд.
В регулярных чемпионатах фиксировалось два более резвых старта. В 2009 году Алексей Угаров и Мэтт Эллисон из ХК МВД дважды забили «Северстали» к 55-й секунде, а в 2020-м Брэндон Козун и Шейн Принс оформили 2:0 в игре с «Сибирью» за 63 секунды.
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Минимальное время с начала матча, которое тратилось одной командой на два гола в плей-офф КХЛ:
|
Дата
|
Стадия
|
Команда
|
Матч
|
Время
|
Авторы голов
|
09.03.2023
|
Первый раунд
|
Адмирал
|
Салават Юлаев (г) — 4:3 ОТ
|
1.16
|
Александр Шевченко, Данил Файзуллин
|
01.03.2012
|
Первый раунд
|
СКА
|
ЦСКА (д) — 7:1
|
2.10
|
Петр Пруха, Федор Федоров
|
15.03.2012
|
Второй раунд
|
СКА
|
Атлант (д) — 7:1
|
2.26
|
Владимир Тарасенко, Петр Пруха
|
06.03.2020
|
Первый раунд
|
Динамо М
|
Спартак (г) — 4:5 ОТ
|
3.12
|
Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин
|
01.03.2019
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев
|
Металлург Мг (д) — 5:1
|
3.20
|
Линус Умарк. Теему Хартикайнен
|
20.03.2010
|
Второй раунд
|
Салават Юлаев
|
Нефтехимик (д) — 6:2
|
3.49
|
Кирилл Кольцов, Владимир Антипов
|
08.04.2018
|
Финал конференции
|
СКА
|
ЦСКА (г) — 2:3 ОТ
|
4.09
|
Никита Гусев, Илья Ковальчук
|
14.03.2011
|
Второй раунд
|
Локомотив
|
Динамо Р (г) — 6:2
|
4.11
|
Павол Демитра, Александр Калянин