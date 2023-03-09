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КХЛ

Сегодня, 18:37

«Адмирал» установил рекорд скорострельности в плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» забил 2 гола за 1 минуту 26 секунд в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым», установив рекорд лиги.

Авторами шайб стали Александр Шевченко и Данил Файзуллин. Как сообщает Telegram-канал КХЛ, «Адмирал» установил новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для одной команды.

Рекорд скорострельности для двух команд в Кубке Гагарина был установлен в 2016 году, когда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» обменялись голами за 1 минуту и 5 секунд после стартового вбрасывания.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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