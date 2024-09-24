«Адмирал» дома в результативном матче победил «Витязь»

«Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Витязь» со счетом 6:3.

В составе владивостокцев отличились Степан Старков, Дмитрий Завгородний, реализовавший буллит, Джек Родуолд, Джованни Фьоре, Никита Аноховский и Аркадий Шестаков. У подмосковной команды 3 (2+1) очка набрал Иван Чехович, еще один гол на счету Дерек Барак.

После этого матча «Адмирал» с 11 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Витязь» с 6 очками — на седьмой строчке «Запада».

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«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) — 6:3 (3:1, 3:2, 0:0)

Голы: Старков — 4 (бол., Гутик, Солянников), 4:17 — 1:0. Завгородний — 3 (буллит), 13:17 — 2:0. Родуолд — 3 (бол., Фьоре, Шулак), 17:54 — 3:0. Барак — 6 (Чехович, Бучельников), 18:26 — 3:1. Чехович — 2 (бол., Рой, Бучельников), 21:11 — 3:2. Фьоре — 1 (Завгородний), 23:57 — 4:2. Аноховский — 1 (Муранов), 27:43 — 5:2. Чехович — 3 (Барак, Бучельников), 33:43 — 5:3. Шестаков — 1 (Петухов), 39:34 — 6:3.

Вратари: Демченко — Шикин (Дорожко, 23:57).

Штраф: 18 — 10.

Броски: 38 (8+24+6) — 29 (6+10+13).

Судьи: Лаврентьев, Спирин.

24 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.