«Витязь» по буллитам обыграл «Адмирал» в КХЛ

26 октября, 15:05
«Витязь» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
Победный буллит забросил Виталий Попов. В основное время за гостей отличились Руслан Педан, Филат Зотов и Иван Савчик.
Шайбы «Адмирала» на счету Антона Берлева, Евгения Лисовца и Павла Шэна.
«Витязь» (16 очков) после 23 игр продолжает занимать последнее место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (15) после 21 матча замыкает таблицу «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Педан — 3 (Кара, Уилсон), 0:52 — 0:1. Берлев — 2 (Фьоре, Соловьев), 23:36 — 1:1. Зотов — 1 (Савчик, Валенцов), 41:53 — 1:2. Савчик — 4 (бол., Рой, Уилсон), 50:49 — 1:3. Лисовец — 1, 51:58 — 2:3. Шэн — 3 (Корбит, Гутик), 57:27 — 3:3.
Победный буллит: Попов.
Вратари: С.В. Иванов — Дорожко.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 42 (9+15+17+1) — 25 (7+11+6+1).
Судьи: Овчинников, Юдаков.
26 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 3950 зрителей