«Витязь» по буллитам обыграл «Адмирал» в КХЛ

«Витязь» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит забросил Виталий Попов. В основное время за гостей отличились Руслан Педан, Филат Зотов и Иван Савчик.

Шайбы «Адмирала» на счету Антона Берлева, Евгения Лисовца и Павла Шэна.

«Витязь» (16 очков) после 23 игр продолжает занимать последнее место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (15) после 21 матча замыкает таблицу «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Педан — 3 (Кара, Уилсон), 0:52 — 0:1. Берлев — 2 (Фьоре, Соловьев), 23:36 — 1:1. Зотов — 1 (Савчик, Валенцов), 41:53 — 1:2. Савчик — 4 (бол., Рой, Уилсон), 50:49 — 1:3. Лисовец — 1, 51:58 — 2:3. Шэн — 3 (Корбит, Гутик), 57:27 — 3:3.

Победный буллит: Попов.

Вратари: С.В. Иванов — Дорожко.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 42 (9+15+17+1) — 25 (7+11+6+1).

Судьи: Овчинников, Юдаков.

26 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 3950 зрителей