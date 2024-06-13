«Адмирал» заключил контракт с вратарем Богдановым

«Адмирал» объявил о подписании контракта с вратарем Никитой Богдановым. Соглашение с 29-летним игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до конца сезона-2024/25.

Богданов — воспитанник СКА. Большую часть карьеры он провел в командах системы питерского клуба в МХЛ и ВХЛ. Кроме этого, вратарь защищал цвета «Тамбова», «Нефтяника» и «Динамо СПб». Всего в ВХЛ Богданов сыграл 178 матчей, коэффициент надежности 1,94.

В прошлом сезоне голкипер дебютировал в КХЛ в составе «Сочи». Он сыграл 8 матчей, отразил 90 процентов бросков, коэффициент надежности 3,50.