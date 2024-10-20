Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:00

Хоккейный агент из Словении Пилко: «Вероятна атака не только на целостность российского хоккея, но и всего спорта в России»

Михаил Зислис
Обозреватель
Telegram Дзен

Один из ведущих хоккейных агентов КХЛ Алеша Пилко, занимающийся делами большинства выступающих в ней легионеров, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его удивило молчание руководителей российского хоккея после побега словацкого легионера ХК «Сочи» Михала Криштофа в чемпионат Швейцарии с действующим контрактом.

— Вы одним из первых отреагировали на ситуацию с самовольным отъездом словацкого нападающего Михала Криштофа из «Сочи» в швейцарский «Лангнау». Что заставило?

— Меня удивило молчание больших людей, связанных с российским хоккеем. Складывается серьезная ситуация, которая может привести к проблемам для лиги и ее клубов. Потенциально вероятна атака не только на целостность российского хоккея, но и на целостность всего спорта в стране. Мне это очевидно. Хоккей — национальная гордость России. Его нельзя ставить под удар. Хотя я работаю и в Европе, именно КХЛ помогла мне добиться признания в моей сфере. Сейчас живу в Москве и хочу каждый день видеть в России хоккей высокого уровня. Когда в феврале 2022-го года началась СВО, я сделал все, чтобы сохранить своих игроков в КХЛ как минимум до конца сезона. Это было очень сложно.

— Это мне сложно понять. Почему я думаю о том, как защитить интересы КХЛ, а российские журналисты — нет, видя во мне какого-то врага? Наверное, им выгоднее сотрудничать с одним американским агентом, который заинтересован только в быстром отъезде молодых российских игроков в Северную Америку.

Ранее стало известно, что словак подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/25. При этом у хоккеиста действует контракт с клубом КХЛ на тот же срок.

Полностью интервью Алеши Пилко читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 18 14 4 30
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 17 9 8 21
6 ЦСКА 17 7 10 20
7 Динамо Мн 16 9 7 19
8 Динамо М 17 9 8 19
9 Витязь 17 9 8 18
10 Куньлунь РС 17 6 11 13
11 Сочи 16 6 10 13
И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Нефтехимик 18 7 11 19
5 Металлург Мг 19 9 10 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Адмирал 16 7 9 17
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 17 3 14 7
Подробная таблица
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
01
ноя
02
ноя
03
ноя
04
ноя
05
ноя
06
ноя
07
ноя
08
ноя
17.10 12:00
Амур
Северсталь
1
2
17.10 12:30
Адмирал
Лада
1
6
17.10 16:30
Авангард
Спартак
5
6
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
1
3
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
ОТ
5
4
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
0
2
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
ОТ
5
4
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
4
2
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
0
4
19.10 10:00
Адмирал
Лада
5
3
19.10 10:30
Амур
Спартак
4
5
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
2
4
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
2
0
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
3
1
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
Б
2
3
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
4
1
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
05.11 12:00
Амур
Авангард
-
-
05.11 12:30
Адмирал
Металлург Мг
-
-
05.11 15:30
Сибирь
Салават Юлаев
-
-
05.11 17:30
Барыс
Ак Барс
-
-
06.11 19:00
Локомотив
Торпедо
-
-
06.11 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
07.11 12:00
Амур
Металлург Мг
-
-
07.11 12:30
Адмирал
Авангард
-
-
07.11 17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
-
-
07.11 17:30
Барыс
Автомобилист
-
-
07.11 19:00
Нефтехимик
Ак Барс
-
-
07.11 19:30
СКА
Сочи
-
-
07.11 19:30
ЦСКА
Спартак
-
-
08.11 19:30
Динамо М
Лада
-
-
08.11 19:30
Куньлунь РС
Северсталь
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		18 18

Мерфи Тревор

Сибирь

 		16 18

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		17 17

Шабанов Максим

Трактор

 		17 17

Грицюк Арсений

СКА

 		16 17

Летунов Максим

Торпедо НН

 		17 17
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		17 11

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		17 9

Аймурзин Данил

Северсталь

 		17 9

Ружичка Адам

Спартак

 		17 9

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		18 9

Хмелевский Александр

Салават Юлаев

 		14 8
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 15

Мерфи Тревор

Сибирь

 		16 14

Деанджело Энтони

СКА

 		9 13

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		17 13

Петан Ник

Ак Барс

 		14 12

Летунов Максим

Торпедо НН

 		17 12
Статистика / Ассистенты

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В МВД предупредили о рассылке вирусов в Telegram под видом фотографий
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
В МИД прокомментировали отказ Киева продлевать контракт на транзит газа из РФ
Шипачев побил рекорд и догнал Мозякина, а «Торпедо» променяли на «Манчестер». Что произошло в КХЛ 19 октября
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Биография Роберта Уиттакера: путь австралийского каратиста до пояса чемпиона UFC
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Хоккейный агент Пилко: «В конфликте КХЛ с ИИХФ нет никакого смысла»
«Вероятна атака не только на целостность российского хоккея, но и всего спорта в стране». Агент — об отношениях КХЛ с ИИХФ
В Сьерра-Леоне заявили о желании сыграть против сборной России
В РФС заявили об отсутствии антироссийской риторики на встрече федераций в УЕФА
Российские и белорусские олимпийцы выступили с обращением к коллегам
«УЕФА и ФИФА ждут возвращения России. Почему они должны сказать нет?» Интервью экс-генсека ФИФА
Сегодня
Вчера
Неделя