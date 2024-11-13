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Сегодня, 04:09

Агент Буяльского: «Было пару достаточно конкретных разговоров с клубами КХЛ, но пока ни к чему не привели»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент нападающего Андрея Буяльского Святослав Киселев рассказал о переговорах с клубами КХЛ. 10 октября «Барыс» сообщили о расторжении контракта с игроком.

«К сожалению, по-прежнему без изменений. Очень непростая ситуация для нашего подопечного, пытаемся решить. Есть ли интерес к Андрею со стороны «Адмирала»? Нет, с «Адмиралом» как раз разговоров не было. Были другие команды КХЛ. Почти практически со всеми общались — было пару достаточно конкретных разговоров, но пока ни к чему не привели», — цитирует Legalbet.kz Киселева.

В сезоне-2024/25 нападающий сыграл в 3 матчах за «Барыс» и не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet.kz

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