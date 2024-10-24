Бабаев — о «Барысе» в КХЛ: «Не могу даже предположить, что проект закроется»

Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» поделился мнением о событиях, которые произошли в последнее время в «Барысе» — двух отставках главных тренеров и отказе клуба от североамериканских легионеров.

— Ваша реакция на последние изменения в «Барысе»?

— Своего мнения не меняю — Дэвида Немировски уволили несправедливо. Он работает по-своему и дает возможность игрокам войти в сезон через матчи. К тому же у него не было возможности готовить команду в полном составе. Дэвиду необходимо время, которого так и не дали.

Мы видим, какие интервью раздавал один человек (Олег Болякин — Прим. «СЭ»). Его в итоге самого уволили. Понимаем, кто и как хотел убрать Немировски, чтобы получить всю власть в команде. Но в итоге в «Барыс» пришел человек, который ранее работал в клубе — Нурлан Оразбаев. О нем можно слышать разные мнения со всех сторон. Он точно профессионал, хорошо знает хоккеистов и рынок. Спросите его про любого игрока — Оразбаев сразу скажет, какой у него хват и какого цвета шнурки на коньках.

— Он почти 10 лет был вне хоккея.

— При этом Нурлан следил за всем происходящим. Зная его, уверен в этом на сто процентов. Для Казахстана в данной ситуации я считаю его назначение хорошим решением. Этот человек — не посторонний для «Барыса». Он вместе с Аскаром Маминым создавал клуб и неравнодушен к команде. Не могу даже предположить, что проект закроется в КХЛ. У Оразбаева большие амбиции, поэтому такого не будет.

— В чем тогда смысл расставания почти со всеми легионерами?

— Есть какие-то финансовые моменты. Часть легионеров оказалась не самого хорошего уровня, либо им не дали времени раскрыться до конца. Тут спорный момент. Оразбаев просто до конца сезона решил пойти по пути, которого хотел придерживаться Немировски, — давать молодым казахстанцам играть. Дэвид заводил их в состав в большом количестве и выпускал в концовках периодов. Некоторые из руководителей были этим недовольны! В плей-офф сейчас «Барысу» попасть тяжело, но через год-два местные ребята смогут играть на хорошем уровне. Для сборной это станет большой помощью.

— Полного отказа от легионеров в будущем не случится?

— Не думаю. Просто в нынешнем сезоне решили поддержать местных ребят и дать им возможность выйти на новый уровень.

После 12 матчей клуб из Астаны занимает 12-е, последнее место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» набрал 11 очков в 19 матчах, что является худшим показателем лиги в текущем сезоне.