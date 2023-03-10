Агент Бабаев объяснил, почему «Барыс» не подписывает контракты с российскими игроками

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев объяснил, почему «Барыс» не подписывает контракты с российскими игроками.

«Мне кажется, это связано исключительно с реакцией болельщиков на появление российских игроков, они очень ревностно к этому относятся, считают, что наши хоккеисты перекрывают путь казахстанским, занимают их места. Эта тенденция замечена уже давно и, наверное, имеет право на жизнь — болельщики хотят видеть доморощенных игроков, и ничего плохого в этом нет. Тем более если есть время ждать и сегодняшний результат не требуется. Хотя, на мой взгляд, в «Барыс» можно было бы привести несколько качественных россиян с прицелом на их дальнейшее задействование в сборной Казахстана. Что же касается Белоруссии, то там к этому вопросу относятся совершенно по-другому — приглашение россиян воспринимается нормально», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

Он также заявил, что топовый российский игрок в Астану не поедет, потому что найдет работу в России.

«Поедут, скажем так, средние хоккеисты, но если их подписывать, то только с прицелом на сборную Казахстана, иначе это просто не имеет смысла. Но ведь не каждый россиянин пойдет на это, поэтому гораздо целесообразнее брать иностранцев, которые, во-первых, чаще всего окажутся сильнее, и опять же их можно будет в дальнейшем задействовать в сборной Казахстана», — добавил Бабаев.

По итогам регулярного сезона-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е, место, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко по итогам 68 матчей.