Агент Бабаев опроверг возможность обмена Толчинского из СКА

Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» высказался о выступлении в этом сезоне нападающего Сергея Толчинского, который в большинстве матче попадал в запас СКА или выходил на лед в четвертой тройке.

— Сергей Толчинский вряд ли доволен своим положением в СКА. Он эффективен, когда играет много, а не как сейчас. Не всплывал вопрос обмена?

— Ни разу я не слышал от Романа Ротенберга, что он хочет поменять Толчинского. Единственный момент, который в СКА не до конца понимают — Толчинский для максимальной эффективности должен играть больше. Тут я с вами согласен. Но сейчас рядом с ним в центре появился Воробьев и тройка заиграла. Времени он тоже стал получать больше и эффективность повысилась. Сергею еще крепче надо стиснуть зубы, работать и доказать, что он заслуживает большего времени. У него есть победный кубковый опыт. Для СКА это важно. Толчинский — основной игрок команды. Это не поддается никакому сомнению.

— У него нет уныния?

— Нет, мы с ним общались. Упаднических настроений нет. Он уверен в своих силах.

— В Монреале постоянно обсуждают будущее Ивана Демидова. Есть какое-то понимание применительно к НХЛ относительно ваших клиентов Арсения Грицюка, Захара Бардакова и Ильи Набокова, у которые заканчиваются контракты?

— Мы договаривались со СКА и «Металлургом», что вернемся к этому разговору в конце ноября. Но вы меня знаете — я не люблю решать такие ситуации сильно заранее. Договоримся о продлении контракта — игрок может успокоиться. Решим выбрать НХЛ — он начнет относиться к своим обязанностям без должного рвения, понимая, что все равно уедет. Это все я прекрасно знаю с точки зрения психологии. К тому же и СКА, и «Металлург» ставят чемпионские задачи.

Лучше игроков не отвлекать и отложить вопрос до конца сезона. Буду стараться максимально оттянуть финальное решение, чтобы спокойно сесть с ребятами и все детально обсудить. Это самый правильный вариант, который позволит избежать неприятных ситуаций для той или иной стороны.

Толчинский выступает за петербургский клуб с 2023 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 6 очков (3+3) в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ.