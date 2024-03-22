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22 марта, 21:13

Бабаев об уходе Билялетдинова: «Ак Барс» пошел по пути обновления, в Казани был кризис»

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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался по поводу ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».

«Это ожидаемое, нормальное решение. Билялетдинов – уважаемый, авторитетный человек, который многое сделал для «Ак Барса», «Динамо» и всего российского хоккея. Он глыба тренерского цеха, в этом спору нет. Но надо время уходить. Наверное, его время уже ушло. Билялетдинов останется легендой, которая выиграла много титулов. «Ак Барс» наконец пошел по пути обновления, в Казани был кризис», — цитирует агента «РБ Спорт».

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2023 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4). В нынешнем розыгрыше плей-офф казанцы проиграли в первом раунде «Автомобилисту» со счетом 1-4.

Источник: «РБ Спорт»
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Шуми Бабаев
Кубок Гагарина
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