Бабаев об уходе Билялетдинова: «Ак Барс» пошел по пути обновления, в Казани был кризис»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался по поводу ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».

«Это ожидаемое, нормальное решение. Билялетдинов – уважаемый, авторитетный человек, который многое сделал для «Ак Барса», «Динамо» и всего российского хоккея. Он глыба тренерского цеха, в этом спору нет. Но надо время уходить. Наверное, его время уже ушло. Билялетдинов останется легендой, которая выиграла много титулов. «Ак Барс» наконец пошел по пути обновления, в Казани был кризис», — цитирует агента «РБ Спорт».

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2023 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4). В нынешнем розыгрыше плей-офф казанцы проиграли в первом раунде «Автомобилисту» со счетом 1-4.