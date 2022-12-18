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КХЛ

Сегодня, 01:17

Бабаев: «Ужесточение лимита на легионеров вредит игрокам, конкуренции, имиджу КХЛ и уровню чемпионата»

Сергей Разин
корреспондент
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Агент Шуми Бабаев поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

«Если рассматривать ужесточение лимита на легионеров в контексте работы всех агентов, то, наверное, позиция об их выгоде имеет право на жизнь. Но те, кто знает, как работаю я, прекрасно понимают, что мне ужесточение лимита только вредит. Я беру игроков молодыми, довожу до высокого уровня, а сделать это можно только в условиях конкуренции. Но если конкуренции не будет, то лучше хоккеисты не станут, поэтому их придется раньше увозить в ту среду, где такая конкуренция есть, где они будут играть с мастерами, где будут чему-то учиться.

Поэтому мне не нравится ужесточение лимита на легионеров. Да, конечно, временно зарплаты поднимутся, но потом-то все рухнет. Я работаю на этом рынке больше 25 лет, поэтому как никто знаю, что происходит впоследствии — никогда гонка зарплат ни к чему хорошему не приводила. Так что для меня снижение лимита абсолютно невыгодно — это вредит игрокам, конкуренции, имиджу лиги, уровню чемпионата. Будет ли хоть какая-то польза от снижения лимита? Да, хорошие легионеры поедут в те команды, которые раньше не могли себе их позволить, потому что мест в топ-клубах стало меньше", — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

С сезона-2023/24 клубы КХЛ смогут включать в заявку не более трех легионеров. Сейчас лимит — пять иностранцев.

Источник: https://betonmobile.ru/babaev-obyasnil-pochemu-snizhenie-limita-na-legionerov-posle-rosta-zarplat-privedet-k-ih-obrusheniyu
КХЛ
Шуми Бабаев
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